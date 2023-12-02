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Spor

Rizespor son anda galip!

Süper Lig'in 14. haftasında İlhan Palut'un ekibi Rizespor, sahasında Çağdaş Atan'ın öğrencileri Başakşehir'i ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı son dakikada bulduğu golle 3-2 kazandı.

2 Aralık 2023 Cumartesi 18:08 - Güncelleme:
Rizespor son anda galip!
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Süper Lig'in 14. haftasında Rizespor, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadeleyi Rizespor, 3-2 kazandı.

Başakşehir, 6. dakikada Krzysztof Piatek ile 1-0 öne geçti. Rizespor'da Ibrahim Olawoyin, 12'de durumu 1-1 yaptı. Karadeniz temsilcisi Dal Varesanovic ile 17. dakikada öne geçti. Başakşehir, Jerome Opoku'nun 45+1'de attığı golle soyunma odasına 2-2 ile gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısında 4 gol atılırken, ikinci yarıda uzun süre gol sesi çıkmadı. Rizespor'da sahneye 90+2'de Ibrahim Olawoyin çıktı ve takımına 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 21 puana yükseldi. Başakşehir, 12 puanda kaldı.

Rizespor, gelecek hafta MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek. Başakşehir, sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

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