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Spor

Rizespor Sumudica'yı resmen açıkladı

Çaykur Rizespor Basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, teknik direktörlük için Marius Sumudica ile görüşmelere başladıklarını ve prensipte anlaştıklarını açıkladı.

AA19 Ocak 2021 Salı 22:49 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 22:49
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile prensipte anlaşma sağladı.

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, Stjepan Tomas'ın görevden ayrılmasının ardından Marius Sumudica ile görüşmelere başladıklarını belirtti.

Görüşmelerin henüz tamamlanmadığını vurgulayan Bakır, "Sumudica ile görüşmeler olumlu ilerlemiş ve prensipte anlaşılmıştır. Kendisi ile son görüşme yapıldıktan sonra bir olumsuzluk çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavili ekibin Sumudica ile 1,5 yıllık anlaşma imzalayacağı öğrenildi.

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