10 Nisan 2021 Cumartesi 16:00 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 17:06

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Rizespor - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Koray Gençerler. Müsabakanın VAR koltuğunda Özgür Yankaya otururken, AVAR'da ise Oğuzhan Uğurlu bulunuyor.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

RİZESPOR: Tarık, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail, Dokovic, Yasin, Baiano, Boldrin, Samudio, Skoda.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, A. Parmak, Lewis Baker, Flavio, Yunus Mallı, Bakasetas, Djaniny.

RİZESPOR: 0 - TRABZONSPOR: 0 (CANLI ANLATIM)



- Ve maç başladı...

5. dakikada Rizespor kalesine yaklaşık 35 metre mesafeden Bakasetas'ın kullandığı frikikte, yerden kaleye gelen topu kaleci Tarık kornere çeldi.

6. dakikada sağdan Lewis Baker'ın kullandığı kornere Vitor Hugo kafayı vurdu ancak zayıf gelen topa kaleci Tarık sahip oldu.

13. dakikada Edgar'ın derinlemesine pasıyla Rizespor ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yunus Mallı'nın şutunda top kaleci Tarık'ta kaldı.

18. dakikada Yasin Pehlivan, Bakasetas'ı arkadan çekince sarı kart gördü ve gelecek maç için cezalı duruma düştü.

24. dakikada Baker'ın kullandığı kornerde, Vitor Hugo'nun kafa vuruşu yaptı ancak kaleci Tarık son anda çeldi topu.

27. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Yunus Mallı'nın yerine Yusuf Sarı oyuna girdi. Yunus Mallı oyundan çıkarken göz yaşlarını tutamadı.

31. soldan Bakasetas'ın kullandığı kornerde, savunma topu kafayla uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına çıkan topa Flavio gelişine çok sert vurdu ancak kaleci Tarık topu çeldi.

35. dakikada Bakasetas'ın ceza yayının bir metre kadar dışından köşeye yerden şutunda kaleci Tarık topu kornere çeldi.

39. dakikada Boldrin'in sağdankullandığı kornerde ön direkte Samudio kafayı vurdu ancak aut.

45. dakikada Rizespor'da Flavio'ya faul yapan Fabricio sarı kart gördü.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

2. YARI

- Maçta 2. yarı başladı