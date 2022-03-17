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Spor

Rizespor, Trabzonspor maçına 4 eksikle çıkacak

Süper Lig'de yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da 4 eksik bulunuyor.

AA17 Mart 2022 Perşembe 11:16 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 11:16
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında lider Trabzonspor ile karşılaşacak.

Karşılaşma Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Son maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden yeşil-mavililer, 29 maç sonunda 23 puan ile ligin 19. sırasında yer alıyor.

Rize temsilcisinde, kırmızı kart cezalısı Baiano görev yapamayacak. Sakatlığı bulunan Selim Ay, Sebastian Holmen ve Aminu Umar'ın kadroda yer almaması bekleniyor. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Eren Albayrak'ın son durumu ise maç saatinde belli olacak.

Yeşil-mavili oyuncular, son çalışmasını akşam saatlerinde yaptıktan sonra Mehmet Cengiz Tesislerinde kampa girecek.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı, yeşil-mavililer 2-1 kaybetmişti.

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