Rizespor, Türkiye Kupası'nda 3 golle turladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sahasında Nesine 3. Lig temsilcisi Silivrispor'u 3-2 yenerek 5. tura yükseldi.
21'inci dakikada Silivrispor öne geçti. Ramazan'ın derinlemesine pasında sol kanatta topla buluşan Mert, ceza sahası içerisine girip kaleye gönderdiği şutta top sağ direğe çarpıp ağlara gitti: 0-1.
31'inci dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Sol kanattan serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor'da topun başına geçen Hojer'in arka direğe havadan gönderdiği topa yükselip kafa ile vuran Papanikolaou meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
İlk yarı 1-1 berabere tamamlandı.
47'nci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanatta serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor'da topun başına geçen Akintola'nın penaltı noktasına havadan gönderdiği topa kafa ile vuran Papanikolaou'nun şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.
54'üncü dakikada konuk ekip skora dengeyi getirdi. Çaykur Rizespor savunmasındaki hatalı paslaşma sonucu ceza sahası içerisinde topu kazanan Mert'in şutunda top ağlarla buluştu: 2-2.
86'ncı dakikada ev sahibi yeniden öne geçti. Sol kanatta Benhur'un yerden pasında kale sahası önünde topa vuran Zeqiri meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.
Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamladı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bilal Gölen, Gökhan Barcın
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Eray Korkmaz (Dk. 75 Benhur Keser), Ayberk Karapo, Hojer (Dk. 80 Mithat Pala), Halil İbrahim Pehlivan, Akintola (Dk. 60 Olawoyin), Papanikolaou, Buljubasic (Dk. 61 Varesanovic), Zeqiri, Minchev (Dk. 61 Emrecan Bulut), Jurecka
Silivrispor: Kaan Atakan, Atakan Aksoy, Ramazan Kallıoğlu, Oğuz Yavuz (Dk. 59 Tahsin Hacımustafaoğlu), Vedat Saygı, Murat Ulusoy (Dk. 75 Emre Eser), Emirhan Türkmen, Emir Hakan Patan (Dk. 59 Kerim Bölük), Emre Demir (Dk. 59 Mehmet Aydın), İsmail Düzgün (Dk. 80 Batuhan Kurt), Mert Aktaş
Goller: Dk. 21 ve 54 Mert Aktaş (Silivrispor), Dk. 31 ve 47 Papanikolaou, Dk 86 Zeqiri (Çaykur Rizespor)
Sart kartlar: Dk. 34 Emirhan Türkmen, Dk. 77 İsmail Düzgün (Silivrispor), Dk. 34 Akintola, Dk. 87 Varesanovic, Dk. 89 Zeqiri, 90+4 Benhur Keser (Çaykur Rizespor)