Rizespor Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi
Ziraat Türk Kupası 4. tur maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda 1074 Çankırıspor'u 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türk Kupası 4. tur maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda 1074 Çankırıspor'u 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.
24. dakikadaki Çaykur Rizespor'un atağında Oğuz Kağan Güçtekin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alıcı, kaleci Cihan Bal'dan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
41. dakikada konuk takım farkı ikiye çıkardı. Ani gelişen atakta Barış Alıcı'nın ara pasında ceza sahası içinde topla Scepovic, kaleci Cihan Bal'ın solundan meşin yuvarlağı gole çevirdi: 0-2.
İlk yarı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
58. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında, Sasse'nin pasında ceza sahası içinde Barış Alıcı, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-3.
76. dakikada ev sahibi farkı ikiye indirdi. 1074 Çankırıspor'un kazandığı serbest atışı Osman Nuri Çulfa kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına yaptığı ortaya Ahmet Can Tekin'in kafa vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'in kolları arasından filelere gitti: 1-3.
Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Konuk ekip Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 5. tura yazdırdı.
1074 ÇANKIRISPOR: 1 - ÇAYKUR RİZESPOR: 3
Stat: Çankırı Atatürk
Hakemler: Caner Ak, Ömer Tevfik Özkoç, Furkan Ürün
1074 Çankırıspor: Cihan Bal, Burak Gençbay, Burak Kurttekin, Oğuzhan Öztürk, Umut Şahin, Serkan Küçük, Abdurrahman Veli Akça (Dk. 36 Osman Nuri Çulfa), Anıl Sarıoğlu (Dk. 46 Ahmet Can Tekin), Oğuzcan Coşkun (Dk.79 Ali Yakup), Batınay Ak, Hakkı Tosun
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Atakan Akkaynak, Scepovic (Dk. 63 Muhammet Çelik), De Pauw (Dk. 72 Eren Karadağ), Yusuf Acer (Dk. 89 Emir Han Topçu) , Barış Alıcı, Chatziisaias, Burak Albayrak, Oğuz Kağan Güçtekin, Sasse, Orhan Ovacıklı
Goller: Dk. 23 ve 58 Barış Alıcı, Dk. 41 Scepovic (Çaykur Rizespor), Dk. 76 Ahmet Can Tekin (1074 Çankırıspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Yusuf Acer, Dk. 34 Chatziisaias (Çaykur Rizespor), Dk. 17 Umut Şahin, Dk. 33. Veli Akça, Dk. 63 Serkan Küçük (1074 Çankırıspor)
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