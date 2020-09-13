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Spor

Rizespor Yassine Meriah'ı kiraladı

Çaykur Rizespor, Yunanistan'ın Olympiakos takımından 27 yaşındaki Tunuslu defans oyuncusu Yassine Meriah'ı renklerine kattı.

AA13 Eylül 2020 Pazar 17:19 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 17:19
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yassine Meriah'ı bir yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın Olimpiakos takımından 27 yaşındaki Tunuslu defans oyuncusu Meriah'ın kulüp başkanı Hasan Kartal'ın katılımıyla bir yıllık kiralık sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, Yassine Meriah'a 'hoş geldin' denilerek başarı dileğinden bulunuldu.

Meriah, geçen sezonun ikinci yarısını Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da kiralık olarak geçirmişti.

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