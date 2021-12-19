Rizespor, Yeni Malatyaspor'u tek golle geçti

19 Aralık 2021 Pazar 15:51 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 15:51

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması 1-0 ev sahibi ekibin galibiyeti ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Pohjanpalo'nun pasında ceza yayı dışında topla buluşan Umar'ın bekletmeden yerden sert şutunda, kaleci Ertan Özbir soluna yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

10. dakikada kazanılan faul atışında Karim Hafez'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Sadık Çiftpınar'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

11. dakikada Umar ile Sadık Çiftpınar'ın mücadelesinde dışarı çıkan topta maçın hakemi Halil Umut Meler autu işaret etti. Topun kendisinden çıktığını söyleyen Sadık Çıftpınar'ı tebrik eden meler, kararını köşe vuruşu olarak değiştirdi.

18. dakikada sol taraftan rakiplerinden sıyrılan Cemali Sertel ceza sahası içerisine girdikten sonra pasında, Boyd topu boş durumdaki Pohjanpalo'ya çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda yerden seken meşin yuvarlağı Ertaç Özbir yatarak kornere çelmeyi başardı.

44. dakikada Adem Büyük'ün ara pasında defansın arkasına sarkan Tetteh'in sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra sert şutunda kaleci Tarık Çetin, müdahalesinde iki direk arasına çarparak oyun alanına geri dönen topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada Sabo'nun ceza sahası dışına yerden pasında Dokoviç'in bekletmeden sert şutunda kaleci Ertaç Özbir, parmaklarının ucu ile topu kornere çeldi.

75. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası dışında Cemali Sertel'in sert şutunda, Sadık Çiftpınar yatarak filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı engelledi.

80. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Alper Potuk'un ara pasında sol taraftan defansın arkasına sarkan Cemali Sertel'in penaltı noktasında yerden pasında, Deniz Hümmet'in sağ ayağı ile düzeltip vuruşunda top filelere gitti: 1-0

90. dakikada ceza sahası sol çaprazında Mounir'in rakibinden sıyrıldıktan sonra plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşma, yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül (Dk.46 Sabo), Holmen, Emir Han Topçu, Cemali Sertel, Djokoviç, Baiano, Boyd (Dk.74 Alper Potuk), Umar (Dk.88 Yasin Pehlivan), Boldrin (Dk.65 Remy), Pohjanpalo (Dk.65 Deniz Hümmet)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Wallace, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Karim Hafez, Mallan, Aabid (Dk.85 Kubilay Kanatsızkuş), Ndong, Mounir, Adem Büyük, Tetteh

Sarı kartlar: Dk.47 Cemali Sertel, Dk.86 Umar (Çaykur Rizespor) Dk.42 Ndong, Dk.81 Karim Hafez (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Gol: Dk.80 Deniz Hümmet (Çaykur Rizespor)