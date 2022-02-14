İSTANBUL 9°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2022 Pazartesi / 13 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,592
  • EURO
    15,3835
  • ALTIN
    815.662
  • BIST100
    2001.94
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rizespor'da 3 futbolcu takımdan ayrı çalıştı
Spor

Rizespor'da 3 futbolcu takımdan ayrı çalıştı

Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'da, Gökhan Akkan, Boldrin ve Baiano takımdan ayrı çalıştı.

AA14 Şubat 2022 Pazartesi 17:53 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 17:53
ABONE OL

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmana, sakatlığı bulunan kaleci Tarık Çetin katılmazken Gökhan Akkan, Boldrin ve Baiano takımdan ayrı çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon, pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.

Yeşil-mavililer, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.