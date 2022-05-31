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Spor

Rizespor'da bir ayrılık daha

Çaykur Rizespor, tecrübeli futbolcusu Cemali Sertel'in kiralama süresinin sona erdiğini duyurdu.

IHA31 Mayıs 2022 Salı 09:04 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 1 Temmuz 2021'de Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cemali Sertel'in kiralama süresinin sona erdiğini duyurdu.

Çaykur Rizespor'un yaptığı açıklamada, "Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadromuzda yer alan futbolcumuz Cemali Sertel'in kiralama süresi dolmuştur. Sertel'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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