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Spor

Rizespor'da Bülent Uygun mesaiye başladı

Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun, takımla ilk antrenmanına çıktı.

DHA08 Mart 2021 Pazartesi 15:46 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 15:46
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Çaykur Rizespor, sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil mavililerde teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun takımla ilk kez antrenmana çıktı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Uygun, futbolcuları ile toplantı gerçekleştirdi.

REMY SEVİNCİ

Bu arada Çaykur Rizesporda Remy sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan ve ameliyat geçiren Luis Remy bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak düz koşulara başladı. Remy'nin önümüzdeki hafta takımla birlikte toplu çalışmalara katılacağı ve 2 hafta içinde kadroda yer alacağı öğrenildi.

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