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Spor

Rizespor'da Donsah takıma döndü

Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Yeşil-mavililerde Godfred Donsah iki aylık aranın ardından tedavisi tamamlanarak takımla çalışmaya katıldı.

AA12 Nisan 2021 Pazartesi 16:18 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 16:18
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 35. haftasında 16 Nisan Cuma günü Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı, futbolcular daha sonra istasyon çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Yeşil-mavililerde hafif sakatlığı bulunan İsmail Köybaşı takımdan ayrı çalışırken Godfred Donsah iki aylık aranın ardından tedavisi tamamlanarak takımla çalışmaya katıldı.

Rize temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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