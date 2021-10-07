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Spor

Rizespor'da Giresunspor mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile deplasmanda oynayacak olan Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

DHA7 Ekim 2021 Perşembe 20:59 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 20:59
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında GZT Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Milli arada 2 günlük izin yapan ve çalışmalarına dün başlayan Çaykur Rizespor, bugünü çift antrenmanla tamamladı. İlk antrenmanı fitness salonunda gerçekleştiren Çaykur Rizespor, ikinci antrenmanı saat 18:00'de Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışması devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Milli maçlar nedeniyle ülkelerinde bulunan Joel Pohjanpalo, Yannick Bolasie ve Bryan Dabo antrenmanda yer almadı.

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