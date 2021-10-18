İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2021 Pazartesi / 12 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,3052
  • EURO
    10,8199
  • ALTIN
    528.284
  • BIST100
    1417.7
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rizespor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
Spor

Rizespor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 10. haftasında evinde Kasımpaşa ile mücadele edecek olan Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına başladı.

DHA18 Ekim 2021 Pazartesi 21:22 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 21:22
ABONE OL

Çaykur Rizespor, Siper Lig'in 10'uncu haftasında evinde karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Yeşil mavili ekip, Süper Lig'in 10'uncu haftasında evinde karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman çift kale maç ile son buldu. Gökhan Gönül, Umar Aminu ve Fernando Boldrin antrenmana katımazken, Lebogang Phiri ve Güvenç Usta da takımdan ayrı olarak çalıştı.

Son olarak GZT Giresunspor'a karşı deplasmanda 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor, henüz galibiyetle tanışamadı. Süper Lig'de son sırada sırada yer alan yeşil mavililer, oynadığı 9 maçta sadece 1 beraberlik alabildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.