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Spor

Rizespor'da Mendes, Selim Ay ve Bolasie yok

Süper Lig'de yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da, sakatlığı bulunan Ronaldo Mendes ile cezalı futbolcular Selim Ay ve Yannick Bolasie forma giyemeyecek.

AA18 Aralık 2021 Cumartesi 10:14 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 10:14
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Son maçında sahasında Göztepe'yi 3-1 yenen Rize temsilcisi, 16 maç sonunda 13 puan ile ligin 19. sırasında yer alıyor.

Karadeniz temsilcisinde, ameliyat sonrası takımdan ayrı çalışan Ronaldo Mendes ile sarı kart cezalısı Selim Ay ve Yannick Bolasie bu mücadelede görev alamayacak.

Son antrenmanını bugün yapacak takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kampa girecek.

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