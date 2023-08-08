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Spor

Rizespor'da Okechukwu Azubuike çapraz bağlarından ameliyat olacak

Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Azubuike'nin sakatlandığını ve çapraz bağlarından ameliyat olacağını açıkladı.

IHA8 Ağustos 2023 Salı 15:05 - Güncelleme:
Rizespor'da Okechukwu Azubuike çapraz bağlarından ameliyat olacak
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Bu sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Azubuike'nin sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini duyurdu. Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, "28 Temmuz Cuma günü Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan oyuncumuz Azubuike'nin yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucunda sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiş ve önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi planlanmıştır. Kamuoyuna ve taraftarlarımıza saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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