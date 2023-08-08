Rizespor'da Okechukwu Azubuike çapraz bağlarından ameliyat olacak

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Azubuike'nin sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini duyurdu. Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, "28 Temmuz Cuma günü Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan oyuncumuz Azubuike'nin yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucunda sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiş ve önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi planlanmıştır. Kamuoyuna ve taraftarlarımıza saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.