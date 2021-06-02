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Spor

Rizespor'da olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındığı bildirildi. Yeşil mavili kulüpte olağanüstü genel kurul 19 Haziran Cumartesi günü saat 12.00'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

AA02 Haziran 2021 Çarşamba 18:05 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 18:08
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Yeşil mavili kulüpten yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurul toplantısının, 19 Haziran Cumartesi günü saat 12.00'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Kongrede çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, 26 Haziran Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağının ifade edildiği açıklamada, toplantıda, mali raporların ve 2021 yılı tahmini bütçesinin ele alınacağı, yönetim kurulu, mali raporlar, tahmini bütçe ve denetleme kurulunun ibra edileceği, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu seçimi gerçekleştirileceği kaydedildi.

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