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Spor

Rizespor'da Remy ve Boldrin sevinci

Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da, sakatlıkları geçen Remy ve Boldrin ile yeni transfer Finlandiyalı forvet Pohjanpalo da kadroda yer alacak.

AA11 Eylül 2021 Cumartesi 11:17 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 11:17
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Son maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 3-2 yenilen yeşil-mavililer, ligde üç maç sonunda 1 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.

Rize temsilcisinde sakatlığı bulunan Ronaldo Mendes ve henüz Fransa'dan gelmeyen yeni transfer Nathan Mozango kadroda yer alamayacak.

Sakatlıkları geçen Remy ve Boldrin ile yeni transfer Finlandiyalı forvet Pohjanpalo kadroda yer alacak.

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