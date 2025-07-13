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Spor

Rizespor'da sezon hazırlıkları sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor yeni sezonun hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

AA13 Temmuz 2025 Pazar 21:58 - Güncelleme:
Rizespor'da sezon hazırlıkları sürüyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'daki 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.

Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen kampta günü çift antrenmanla geçirdi.

Futbolcuların teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sabah saatlerinde istasyon çalışmasıyla başladıkları idman, geniş alanda taktik ve çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-mavili ekip, akşam antrenmanında ise ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve geniş alanda toplu takım oyunuyla günü tamamladı.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

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