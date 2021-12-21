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Spor

Rizespor'da Sivasspor maçı öncesi 5 eksik

Süper Lig'de yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da, sakatlığı bulunan Ronaldo Mendes, Gökhan Gönül, Gökhan Akkan, Dabo ve Phiri forma giyemeyecek.

AA21 Aralık 2021 Salı 12:59 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 12:59
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Son maçında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 17 maç sonunda 16 puanla ligin 17. sırasında yer alıyor.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Ronaldo Mendes, Gökhan Gönül, Gökhan Akkan, Dabo ve Phiri, Sivas kafilesinde yer almayacak.

Karşılaşma için son antrenmanını bugün yapacak Çaykur Rizespor, daha sonra Sivas'a hareket edecek.

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