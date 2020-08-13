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Spor

Rizespor'da Skoda ve Boldrin dönüyor

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Rizespor'da Milan Skoda ve Fernando Boldrin bugün kampa katılacak.

DHA13 Ağustos 2020 Perşembe 10:40 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 10:40
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Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesi Erzurum’da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde hazırlıklarını sürdürüyor.

Hırvat teknik adam Stjepan Tomas yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kuvvet çalışması yapan Karadeniz temsilcisi, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

RİZE 25 EYLÜL’E KADAR ERZURUM’DA

Yeşil mavili takım yeni sezon hazırlıkları için 10 Ağustos’ta geldiği Erzurum’da 25 Ağustos’a kadar kamp yapacak.

SKODA VE BOLDRIN KAMPA BUGÜN KATILIYOR

Rizespor’un iki önemli ismi Milan Skoda ve Fernando Boldrin de kampa bugün katılacak. İki ismin de katılmasıyla Karadeniz ekibi hazırlıklarına tam kadro devam edecek.

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