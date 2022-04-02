Rizespor'da tek eksik Bryan Dabo

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
Milli maçlar dolayısıyla lige verilen aradan önce son müsabakasında ağırladığı lider Trabzonspor'u 3-2 yenen yeşil-mavililer, 30 karşılaşma sonunda 26 puanla ligin 19. sırasında yer alıyor.
Rize temsilcisinde sakat oyuncu bulunmazken ülkesinin milli takım kampından henüz dönmeyen Bryan Dabo, kadroda yer almayacak.
Lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak geçiren yeşil-mavili oyuncular, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.