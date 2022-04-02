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Spor

Rizespor'da tek eksik Bryan Dabo

Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'da, sakat oyuncu bulunmazken ülkesinin milli takım kampından henüz dönmeyen Bryan Dabo kadroda yer almayacak.

AA2 Nisan 2022 Cumartesi 12:36 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 12:36
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen aradan önce son müsabakasında ağırladığı lider Trabzonspor'u 3-2 yenen yeşil-mavililer, 30 karşılaşma sonunda 26 puanla ligin 19. sırasında yer alıyor.

Rize temsilcisinde sakat oyuncu bulunmazken ülkesinin milli takım kampından henüz dönmeyen Bryan Dabo, kadroda yer almayacak.

Lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak geçiren yeşil-mavili oyuncular, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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