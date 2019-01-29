16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3133
  • 6,0745
  • 223.243
  • 102.489
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Rizespor'dan 4 aylık aranınn ardından ilk galibiyet!

Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Çaykur Rizespor, 4 ay sonra sahasında galibiyet sevinci yaşadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Akhisarspor'a karşı 3-1'lik bir galibiyet elde eden Çaykur Rizespor, üst üste 2'nci galibiyetini aldı. Bu sonuçla Karadeniz temsilcisi 4 ay sonra evinde 3 puan ile tanıştı. Yeşil-mavililerin, ligin 7.haftasında sahasında Fenerbahçe'a 3-0 kazandığı maçın ardından kendi sahasında oynadığı son 4 maçta galibiyet elde edememişti.
 
Karadeniz temsilcisi, evindeki Fenerbahçe galibiyetinin ardından Konyaspor ile berabere kalırken, Başakşehir'e karşı 2-1 mağlup olmuştu. Rize ekibi, ardından Ankaragücü ve Aytemiz Alanyaspor ile 1-1'lik skorlarla sahadan bir puanla ayrılmıştı.
 
Çaykur Rizespor, ligin ilk devresinden 12 puan çıkartırken, ikinci devrenin ilk 2 maçını da kazanıp, hanesine yazdırdığı 6 puanla, puanını 18'e yükseltti.

Misak-ı Milli´nin kabulü - Tarihte bugün 28 Ocak 1920

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İYİ Parti'de bir istifa daha

İYİ Parti'de bir istifa daha

Maduro'ya tam destek: Gerekli tüm adımları atacağız

Maduro'ya tam destek: Gerekli tüm adımları atacağız

HDP, terörden "mahkemelik" adaylarla yarışacak

HDP, terörden 'mahkemelik' adaylarla yarışacak

DEAŞ'lı kadın terörist kendisini İdlib'de patlattı

DEAŞ'lı kadın terörist kendisini İdlib'de patlattı

Mustafa Sarıgül, DSP'den aday olacağının mesajını verdi

Mustafa Sarıgül, DSP'den aday olacağının mesajını verdi

Esed, pasaport başvuru yapan bin 249 kişiyi alıkoydu

Esed, pasaport başvuru yapan bin 249 kişiyi alıkoydu

'Saldırının ABD'ye maliyeti 89 milyar dolara ulaşabilir'

'Saldırının ABD'ye maliyeti 89 milyar dolara ulaşabilir'

Emekliliğini istemesinin nedeni ortaya çıktı

Emekliliğini istemesinin nedeni ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li Gürsel Erol: HDP´yi terör örgütüyle bağdaştıracak bir söylemi doğru bulmuyorum

CHP´li Gürsel Erol: HDP´yi terör örgütüyle bağdaştıracak bir söylemi doğru bulmuyorum

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA