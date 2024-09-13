Rizespor'dan bir transfer daha!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Manisa FK'dan genç oyuncu Ayberk Karapo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: 'Çaykur Rizespor'umuz, Manisa FK'dan Ümit Milli Ayberk Karapo'yu kadrosuna kattı. Manisa FK ile yapılan anlaşmanın ardından 20 yaşındaki genç savunmacı, satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiralık anlaşma imzaladı. Yeni transferimiz Ayberk'e "Hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz.'

PERFORMANSI

Geçen sezon Manisa FK formasıyla 16 maça çıkan genç stoper Ayberk, 1 gollük performans sergiledi.