28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8689
  • 6,6001
  • 253.078
  • 92.076
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Rizespor'dan Vedat Muriqi açıklaması

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, transferi gündeminin 1 numaralı ismi Vedat Muriqi hakkında konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Rizespor'un Başkanı Hasan Kartal, oyuncusu Vedat Muriqi'nin transferi hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
 
Karadeniz ekibinin Başkanı, kendisine yöneltilen transfer teklifine dair, "Herhangi bir değişiklik yok. Kulüplerden talepler var diye duyuyoruz. Bize gelen resmi bir teklf yok. Bildiğiniz şeyler. Galatasaray'dan gelen teklif aynı. Fenerbahçe'den gelen sözlü teklif aynı. Yurtdışından gelen teklif aynı. Başka bir yerlerden de böyle sözle teklif geliyor ama ne derece doğru bilemiyorsun. Herhalde biraz daha zaman lazım. Biraz daha beklemek gerekiyor." dedi.
 
Kartal, konuşmasının devamında "Düzgün bir teklifle gelen yok" sözlerini sarfederken, "2.5-3'e verdikten sonra böyle bir sporcuyu bizim almamız mümkün değil. O yüzden vermemize gereken yok. 1 sene daha oynar, sonra bonservisi elinde olur istediği yere gider. Daha da parlar, daha da aktif olur Rizespor'da. Düzgün bir teklifle gelen bir teklif yok." ifadelerini kullandı.
 
"İSMAİL KARTAL GÖNDERMEK İSTEMİYOR"
 
Rizespor'un yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın Kosovalı golcüyü bırakmak istemediğini de dile getiren Başkan Kartal, "İsmail Kartal da Vedat Muriqi'yi göndermek istemiyor. Şimdi çocukta bir yükseliş var. O yükseliş neticesinde gitme isteği de var. Kalması, çocuğun önünü kesmek gibi olur düşüncesi nedeniyle önünü kapatmak istemiyoruz. Düzgün bir teklif gelirse olur ama biz de kalmasından yanayız." diyerek konuşmasını sonlandırdı.
 

Şanlıurfa´da 6 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çipras'a çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çipras'a çok sert tepki

AK Parti'den yeni askerlik sistemi düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama

AK Parti'den yeni askerlik sistemi düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama

Yalova'da ilginç olay! Kazı çalışması başlattı

Yalova'da ilginç olay! Kazı çalışması başlattı

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Yıldırım koştu

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Yıldırım koştu

AK Parti Meclis'e sundu! Eğitimde önemli düzenleme

AK Parti Meclis'e sundu! Eğitimde önemli düzenleme

Başkan Erdoğan'dan Milli Görüş hamlesi! Slogan: 94 ruhuyla

Başkan Erdoğan'dan Milli Görüş hamlesi! Slogan: 94 ruhuyla

Tepkiler büyüyor! 'Bu hakaret sadece Atatürk’e değil, hepimize yapıldı'

Tepkiler büyüyor! 'Bu hakaret sadece Atatürk’e değil, hepimize yapıldı'

'İran Hürmüz Boğazı'nı kapatmak isterse bunu açıkça ilan eder'

'İran Hürmüz Boğazı'nı kapatmak isterse bunu açıkça ilan eder'
 

POPÜLER HABERLER

İmamoğlu ´basit´ dedim dedi... Binali Yıldırım´dan çok çarpıcı sözler

İmamoğlu ´basit´ dedim dedi... Binali Yıldırım´dan çok çarpıcı sözler

Milli Muharip Uçak Avrupa'ya damga vurdu!

Milli Muharip Uçak Avrupa'ya damga vurdu!

Film ve oyun karakterlerinin kostümlerini giydiler! Sonra...

Film ve oyun karakterlerinin kostümlerini giydiler! Sonra...

Çernobil Nükleer Santrali'nin eski müdürü: Dizi gerçekleri saptırıyor!

Çernobil Nükleer Santrali'nin eski müdürü: Dizi gerçekleri saptırıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA