Rizespor'dan Vetrih ve Orhan Ovacıklı'ya veda

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hareketli geçen transfer döneminin ardından 15 ismi kadrosuna katmıştı. Karadeniz ekibinde yeni transferlerin ardından 2 futbolcuyla ise yollar ayrıldı.
Mavi-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, Amedej Vetrih ve Orhan Ovacıklı'nın sözleşmelerinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiği belirtilerek, futbolculara teşekkür edildi.
Vetrih, Süper Lig takımı Gaziantep FK ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Orhan Ovacıklı ise TFF 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor'la anlaştı.