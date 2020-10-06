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Spor

Rizespor'dan Vetrih ve Orhan Ovacıklı'ya veda

Çaykur Rizespor, sağ bek Orhan Ovacıklı ve ön libero Amedej Vetrih ile yollarını ayırdığını duyurdu.

06 Ekim 2020 Salı 17:53 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 17:53
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hareketli geçen transfer döneminin ardından 15 ismi kadrosuna katmıştı. Karadeniz ekibinde yeni transferlerin ardından 2 futbolcuyla ise yollar ayrıldı.

Mavi-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, Amedej Vetrih ve Orhan Ovacıklı'nın sözleşmelerinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiği belirtilerek, futbolculara teşekkür edildi.

Vetrih, Süper Lig takımı Gaziantep FK ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Orhan Ovacıklı ise TFF 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor'la anlaştı.

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