Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Bakır, "Biz aslında kaybedilen puanlardan ziyade, kaybedilen güvene üzülüyoruz. Bencil olmadan, bütün futbolun paydaşları adaletli yönetimlerle ilgili uzun zamandır, ciddi bir şekilde kaygı duyuyor. Puan kaybedebiliriz. Kaybedilen puandan ziyade, sahada bugün güven kaybı oldu. Gencecik çocuklar sahada, onların emekleri çalındı. Biz bunu daha fazla önemsiyoruz. Bizim takımımız puanları toplamaya devam eder. Güveni nasıl tahsis edeceğiz? Kendimize bunu soruyoruz" dedi.

"GOLDEN ÖNCE FAUL VAR!"

Hasan Yavuz Bakır açıklamalarına, "Yediğimiz golden önce, çok net bir şekilde faul olduğu gözüküyor. Onun dışında maç içerisinde birçok pozisyonda benzer şeyleri görebiliyoruz. Galatasaray'a karşı sahadaki mücadeleyi önemsiyoruz. Herkes farklı bir şekilde yorum yapabilir. Ama bir kez daha çağrımı tekrarlamak istiyorum, biz güven ortamının tahsis edilmesini daha fazla önemsiyoruz. Güvenin tahsis edilmesi uzun zaman alacaktır." diye devam etti.

"HEP HAKEMİ KONUŞUYORUZ"

Hasan Yavuz Bakır son olarak, "Son yıllarda Rizespor ile Galatasaray maçlarına baktığınızda hep hakemi konuşmak zorunda kalıyoruz. Biz Galatasaray'ı her zaman tebrik ediyoruz. Herhangi olumsuz bir cümle sarf etmiyoruz. Biz futbolun bütün paydaşlarının Anadolu takımlarına saygı duymasını bekliyoruz. Anadolu'da çok ciddi anlamda emek sarf ediliyor. Rizespor, eşine az rastlanır bir projeyle sezona başladı. Genç oyuncuları topladık, onlara şans verdik. İlhan Hoca'nın da bu konudaki desteğiyle. Başkanımız, yöneticilerimiz, bütün şehir büyük bir emek sarf ediyor. Ama maç sonucunda neyi konuşuyoruz, faulü konuşuyoruz. Maç içerisinde adaletsiz yönetimleri konuşuyoruz. Bunların kime faydası var? Pozisyonlarla ilgili yorumcuların bir kısmı bizim gibi düşünecek, bir kısmı hayır diyecek ama büyük bir çoğunlukla maç içerisinde Rizespor'un aleyhine verilen kararlara değiniyor yorumcular. Biz kaybettiğimiz puana değil, kaybettiğimiz güvene daha çok üzülüyoruz." açıklamasında bulundu.

RESMİ SİTEDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Hasan Yavuz Bakır, canlı yayındaki açıklamalarının ardından kulübün resmi internet sitesinden de bir açıklama yaptı.

Hasan Yavuz Bakır imzalı, kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Gencecik çocukların emeklerine yazık. Eşine çok rastlanmayan gelecek vaat eden genç oyuncular projesiyle sezona başlayan Çaykur Rizespor camiasına yazık.

Gelecek vaat eden genç bir kadro kurduk, bir mücadele içerisindeyiz, hayallerimiz var, hayallerimizi yıkmayın! Anadolu kulüpleri sadece saygı bekliyor, adaletli davranılmasını bekliyor, alın terinin karşılığı çarpık düzene kurban gitmesin istiyor. Esas sorun kaybedilen puanlar değil bizzat yok olan güvendir.

Çaykur Rizespor olarak sahada mücadele etmeye, Süper Lig'e renk katmaya devam edeceğiz. Futbolun tüm paydaşlarını özlenen adaletli yönetimin oluşması için görev almaya davet ediyor, bu akşamki maçta emeğimizin gasp edilmesine sebep olanların vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."