Rizespor'un acı günü! Muharrem Kürkçü vefat etti

AA 10 Şubat 2022 Perşembe 15:12 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 15:12

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 15 gündür tedavi gören Rizespor kurucuları arasında yer alan 93 yaşındaki Kürkçü, çoklu organ yetmezliğine bağlı vefat etti.

Kürkçü için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Kulüp Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er, camianın büyük acılardan birini yaşadığını söyledi.

Kürkçü'nün her zaman kendilerine nasihat ettiğini belirten Er, şöyle devam etti:

"Muharrem amca bizi son kez ziyarete geldi. Bize sürekli nasihat ederdi. Hangi şartlarda Rizespor'u kurdu ve bize teslim etti. O günün şartlarını düşününce bizim her gün onlardan helallik almamız gerekiyor. Hiçbir zaman eleştiri yapmadı, hep nasihat etti."

Er, kendilerinden emanet aldıkları Rizespor'un kıymetini bilerek gelecek nesillere aktarmak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Muharrem Kürkçü için dua edildi.

Törene, Muharrem Kürkçü'nün eski Çaykur Rizespor kaptanı oğlu Hüsnü Kürkçü ile kulüp yöneticileri, teknik ekip, futbolcular ve yakınları katıldı.

