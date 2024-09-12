Rizespor'un yeni golcüsü son iki sezonun gol kralı

Transfer döneminin bitmesine 1 gün kala Çaykur Rizespor, kadrosunu önemli bir isimle güçlendiriyor. Karadeniz ekibinin, Çekye Ligi'ni son iki sezon gol kralı olarak tamamlayan Vaclav Jurecka ile anlaştı.

Çek basınından Seznam Zpravy'nin haberine göre; Slavia Prag ve Çekya Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Jurecka'nın Rizespor'a transferi yakın. 30 yaşındaki oyuncu bugün Türkiye'de sağlık kontrolünden geçecek ve bir sorun çıkmaması halinde 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

İKİ SEZONDA 39 GOL

Çek golcü son iki sezonda 39 kez fileleri havalandırmasına rağmen bu sezon Slavia Prag'da ilk 11'deki yerini kaybetti. 6 haftası geride kalan Çek Ligi'nde 164 dakika süre aldı ve 1 gol attı.