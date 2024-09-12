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Spor

Rizespor'un yeni golcüsü son iki sezonun gol kralı

Kadrosuna takviye yapmaya devam eden Çaykur Rizespor, Çek Ligi ekibi Slavia Prag'da forma giyen ve son iki sezonu gol kralı olarak tamamlayan 30 yaşındaki oyuncu Vaclav Jurecka ile anlaştı.

12 Eylül 2024 Perşembe 14:59 - Güncelleme:
Rizespor'un yeni golcüsü son iki sezonun gol kralı
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Transfer döneminin bitmesine 1 gün kala Çaykur Rizespor, kadrosunu önemli bir isimle güçlendiriyor. Karadeniz ekibinin, Çekye Ligi'ni son iki sezon gol kralı olarak tamamlayan Vaclav Jurecka ile anlaştı.

Çek basınından Seznam Zpravy'nin haberine göre; Slavia Prag ve Çekya Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Jurecka'nın Rizespor'a transferi yakın. 30 yaşındaki oyuncu bugün Türkiye'de sağlık kontrolünden geçecek ve bir sorun çıkmaması halinde 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

İKİ SEZONDA 39 GOL

Çek golcü son iki sezonda 39 kez fileleri havalandırmasına rağmen bu sezon Slavia Prag'da ilk 11'deki yerini kaybetti. 6 haftası geride kalan Çek Ligi'nde 164 dakika süre aldı ve 1 gol attı.

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