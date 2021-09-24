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Spor

Rizespor'un yeni hocası belli oldu

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, teknik direktörlük için Hamza Hamzaoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

24 Eylül 2021 Cuma 20:19 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 20:27
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Bülent Uygun ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, yeni teknik direktörünü buldu.

Karadeniz ekibi, son olarak Kayserispor'da görev alan Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı ve 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, Hamza Hamzaoğlu ile 1+ 1 yıllık sözleşme imzalandı." ifadeleri kullanıldı.

5 aydır herhangi bir kulüpte görev almayan Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'da görev yaptığı dönemde 3 kupa kazanmıştı.

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