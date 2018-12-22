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Rob Jansen: Cocu için Anderlecht bir opsiyon değil

Belçika Ligi takımlarından Anderlecht'in başına geçeceği iddia edilen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu için menajeri Rob Jansen'den açıklama geldi.

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Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra ismi Belçika Ligi takımlarından Anderlecht ile anılan Phillip Cocu için önemli açıklamalar geldi.

Anderlecht Sportif Direktörü Michael Verschueren'in ''Cocu, ilgilendiğimiz isimlerden biri'' açıklamasının ardından konuşan Hollandalı teknik direktörün menajeri Rob Jansen, iddialara son noktayı koydu.

''BİZİM İÇİN OPSİYON DEĞİL''

Hollanda basınına konuşan Jansen, ''Cocu için Anderlecht bir opsiyon değil. Zaten kendisi de şu aralar biraz dinlenmeyi planlıyor. Böyle bir şey düşünmüyoruz.'' sözlerini kullandı.

Belçika'nın komşusu Hollanda'da 3 sezon üst üste şampiyon olan Phillip Cocu'nun tüm Belçika basınında yazılmasının ardından konuşan Anderlecht Sportif Direktörü Michael Verschueren, ''Teknik direktör değişikliği için hızlı hareket ediyoruz. Çarşamba günü bir antrenörle anlaşmıştık ama ardından sözlü anlaşmamız resmiyete dökülmedi. Önümüzde 80'den fazla aday var ve hepsinin üstünde çalışıyoruz. Cocu da bu isimlerden biri, saklamıyoruz.'' şeklinde konuşmuştu.

(Sporx)

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