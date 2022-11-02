Robbie Neilson: Önemli deneyimler elde ettik

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. ve son haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak İskoçya temsilcisi Hearts'ın teknik direktörü Robbie Neilson, iddiaları kalmadığını ancak iyi bir sonuç için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın oynanacak mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Neilson, "Bu sene Konferans Ligi'nde olmak bizim için çok önemliydi. Önemli deneyimler elde ettik. Gelecek sezon da burada olmak istiyoruz. Yarın Başakşehir liderlik için oynayacak. Onlar için bu maçın önemli olduğunu biliyoruz. Biz de iyi bir sonuç elde etmek için elimizden geleni yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı önemli oyuncularından yoksun İstanbul'a geldiklerini aktaran Neilson, "Birçok oyuncumuz maalesef İstanbul'da bizimle değil. Sakat oyuncularımızdan yoksun mücadele edeceğiz. Bazı oyuncularımızı da riske atmak istemedik. Ligde mücadelemiz devam ediyor ve açıkçası ligi düşünüyoruz. Gelecek sezon yine Avrupa kupalarında olmak adına lig bizim için önemli." diye konuştu.