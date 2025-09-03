İSTANBUL 31°C / 22°C
Spor

Robert Lewandowski'den dev teklife ret

Barcelona'nın golcü futbolcusu Robert Lewandowski, bu yaz Suudi Arabistan'dan gelen 100 milyon euro'luk teklifi kabul etmedi.

3 Eylül 2025 Çarşamba 23:38
Robert Lewandowski'den dev teklife ret
Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski, bu yaz önemli bir teklifi kabul etmedi.

SENELİK 100 MİLYON EURO

Suudi Arabistan'dan bir takım, senelik 100 milyon euro'luk maaşla Lewandowski'ye teklifte bulundu. Polonyalı golcü, bu teklifi geri çevirdi.

Suudi Arabistan Yatırım Fonu'na yakın bir kaynak, yaptığı açıklamada, "Lewandowski, transfer komitesinin Suudi ligine getirmek istediği isimlerden biriydi çünkü bu yaz transfer döneminde birçok yıldızı transfer etmek istediler. Lewandowski, Al Hilal ve Al Nassr'ın gündemine geldi ve onun transferine öncelik verdiler. Lewandowski'ye alternatif olarak Uruguaylı Darwin Nunez belirlenmişti." dedi.

Al Hilal, Robert Lewandowski transferinde başarısızlık yaşamasının ardından Liverpool'dan Darwin Nunez'i kadrosuna katmıştı.

BARCELONA PERFORMANSI

2022 yılından bu yana Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'nin, Katalan devi ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Barcelona forması altında 149 maçta sahaya çıkan Robert Lewandowski, 101 gol attı ve 20 asist yaptı.

