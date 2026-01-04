Robert Lewandowski'nin yerine Dusan Vlahovic

İSTANBUL 18°C / 12°C
Katalan devi Barcelona sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Robert Lewandowski'nin yerini Juventus forması giyen Dusan Vlahovic ile doldurmak istiyor.

HABER MERKEZİ4 Ocak 2026 Pazar 09:29 - Güncelleme:
Barcelona yöneticilerinin, Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'in menajeriyle birden fazla görüşme yaptığı bildirildi. Ancak Sırp golcü için yarış kızışmış durumda. AC Milan ve Bayern Münih, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız forveti kadrolarına katmak için temaslarını sürdürüyor.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Vlahovic, Barcelona'nın 2026-27 sezonunda Robert Lewandowski'nin yerini alması için belirlediği bir numaralı hedef konumunda bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta Marca'nın aktardığı üzere, Katalan kulübü Vlahovic'in temsilcisiyle resmi temaslara başlamıştı. Juventus ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan 25 yaşındaki forvetin, Torino ekibiyle yeni bir kontrat imzalamasının düşük bir ihtimal olduğu belirtiliyor.

LEWANDOWSKİ'NİN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Gazzetta'ya göre Barcelona yöneticileri, oyuncunun menajeriyle birçok kez masaya oturdu ve Sırp yıldızla anlaşmaya varabileceklerinden oldukça emin. Planlamaya göre Vlahovic, Lewandowski sonrası dönemde takımın ana gol silahı olarak düşünülüyor.

Barcelona'nın yoğun ilgisine rağmen, Bayern Münih ve Milan cephesi yarıştan çekilmiş değil. Her iki kulüp de Vlahovic'i yaz aylarında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı hedefliyor.

Barcelona'nın, Vlahovic'e bonuslarla birlikte sezon başına yaklaşık 12 milyon euro civarında bir maaş teklif etmeye hazır olduğu ifade ediliyor. Ancak Alman ve İtalyan devlerinin de oyuncuya cazip sportif projeler sunduğu belirtiliyor.

Aralık ayında bir operasyon geçiren Vlahovic'in, sakatlığı nedeniyle Mart ayından önce sahalara dönmesi beklenmiyor. Bu durum transfer görüşmelerini yavaşlatmasa da, nihai kararın sezon sonuna doğru netleşmesi öngörülüyor.

