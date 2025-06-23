Robert Navarro, Athletic'e imza attı

Athletic Bilbao, Mallorca'dan serbest kalan Robert Navarro'yu kadrosuna kattığını resmi sitesinden duyurdu. 23 yaşındaki hücum oyuncusu, kulüple 2030 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı.

Navarro, kariyerine Osasuna altyapısında başladıktan sonra Barcelona'ya, ardından Monaco'ya transfer oldu. Thierry Henry döneminde Monaco A Takımı'nda forma giyerek adından söz ettiren oyuncu, Real Sociedad'a geçişi sonrası Sociedad B ve A Takım deneyimleri yaşadı. 2022/23 sezonunda La Liga'da 26 maça çıkan Navarro, geçen sezonu ise Cadiz'de kiralık olarak geçirdi. Mallorca ile yalnızca bir sezonluk kontrat imzalayan futbolcu, serbest statüde Athletic'e katıldı.

Sportif Direktör Mikel González, "Teknik kapasitesi yüksek, iki ayağını da kullanabilen, kanatlarda ve merkezde görev alabilen bir oyuncu. Serbest gelmesi büyük fırsat," diyerek transferden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Navarro ise, "Bu kariyerimde büyük bir adım. Hedefleri büyük bir kulübe geldim, antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum," dedi.