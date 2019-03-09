Robert Skov’un menajerine davet

Sarı-Lacivertli yönetim, Kopenhag forması giyen yıldız futbolcunun menajeri Henrik Risom ve bir dönem Fenerbahçe’de oynayan yardımcısı Brian Steen Nielsen’i İstanbul’a davet etti. Ocak 2018’de 1 milyon euro karşılığında transfer olduğu Kopenhag’da büyük bir patlama yapan Skov, Danimarka Milli Takımı’nın da formasını giyiyor.