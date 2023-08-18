Roberto de Zerbi: Fenerbahçe haberi beni şaşırttı

İngiltere Premier Lig'in son dönemdeki gözde ve başarılı ekiplerinden Brighton & Hove Albion'ın menajeri Roberto de Zerbi, Fenerbahçe'nin Fred transferiyle ilgili konuştu.

De Zerbi, Moises Caicedo'yu Premier Lig rekoru kırarak 134 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Chelsea'ye satışının ardından Fred'in en büyük adayları olduğunu ancak Fenerbahçe'nin bu transferi bitirdiğini söyledi.

"FRED FENERBAHÇE'DE Mİ? LANET OLSUN"

La Gazzetta dello Sport'a konuşan De Zerbi, "Cep telefonuma baktım ve haberi gördüm. 'Fred Fenerbahçe'de' yazıyordu. Caicedo sonrası en büyük adaylarımızdan biriydi. Onu gizliden gizliye kadromuzda istiyorduk." ifadelerini kullandı.

De Zerbi, "Bir oyuncuyu istersem aslında onu ararım, kulübüme bile haber vermem. Para konuşmam. O oyuncuyu kadromda düşünüyorsam karakterini de öğrenmek isterim. Foggia'da teknik direktörlük yaparken o dönem Roma'da oynayan Paredes'i aramıştım. Çok gençti. Niye aramayayım ki?" açıklamasını yaptı.