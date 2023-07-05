İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2023 Çarşamba / 17 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0026
  • EURO
    28,4339
  • ALTIN
    1609.87
  • BIST100
    6003.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Roberto Firmino, Al-Ahli'de!

Suudi Arabistan kulübü Al Ahli, Liverpool'dan ayrıldığını açıklayan'yu transfer ettiğini duyurdu.

5 Temmuz 2023 Çarşamba 01:00 - Güncelleme:
Roberto Firmino, Al-Ahli'de!
ABONE OL

Liverpool'la sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldız Roberto Firmino, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer oldu.

Bir süredir hangi kulübe gideceği merak konusu olan Roberto Firmino tercihini Suudi Arabistan'dan yana kullandı. Firmino, Al Ahli'yle 3 yıllık sözleşme imzalayarak yeni rotasını resmen duyurdu.

Galatasaray'ın da gündeminde olduğu gündemi meşgul eden Firmino'nun alacağı ücret netlik kazanmasa da yıllık 20 milyon euro garanti para kazanacağı öne sürüldü.

Firmino, Liverpool'da 362 maçta forma giyerek 111 gol ve 79 gollük asistle kalitesini ortaya koydu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.