Roberto Firmino: Artık ayrılık zamanı

Jurgen Klopp takımın başına geldiğinde takımda nerede oynayacağı belli olmayan oyunculardan biri olan Roberto Firmino oynadığı oyun stiliyle dünya futbol literatürüne yeni bir stil daha kazandırdı; sahte dokuz. Liverpool'da geçirdiği 8 sezonda ön hattın her zaman en gösterişsizi olan Mohammed Salah ve Sadio Mane'den her daim daha az bahsedilen Firmino bununla ilgili problemi olmadığını, her zaman işini en layığıyla yapmaya çaılştığını söyledi.

"BRENDAN ROGERS NEREDE OYNATACAĞINI BİLMİYORDU"

2015 yılında katıldığı Liverpool'da Christian Benteke'yle aynı anda gelen Firmino: "Ben bile nerede oynayacağımı bilmiyordum Brendan Rogers beni kanattan kanada atıyordu." sözlerini kullandı. Klopp'un gelmesiyle yeni bir pozisyon oluşturduklarını söyleyen Firmino "Kariyerimde daha önce 10 numara pozisyonunda da oynadım Jurgen'in benden istediği 8-10 numara arasında bir pozisyonda oynamamı istedi ve kariyerimdeki en iyi dönemime bu sayede ulaştım" dedi.

8 SEZONDA 360 MAÇ

2015 yılında 41 milyon euro bedelle takıma katılan Roberto Firmino 8 sezonda çıktığı 360 maçta 109 gol 79 asistle Liverpool kariyerini noktalıyor.