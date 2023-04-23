İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2023 Pazar / 3 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4057
  • EURO
    21,2485
  • ALTIN
    1237.71
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Roberto Firmino için flaş iddia! Süper Lig devi transferde favori
Spor

Roberto Firmino için flaş iddia! Süper Lig devi transferde favori

Adı son dönemde Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Roberto Firmino'nun geleceği belli oldu. Alman basınında çıkan haberlere göre, Roberto Firmino transferinde Galatasaray'ın favori konumda olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

23 Nisan 2023 Pazar 11:09 - Güncelleme:
Roberto Firmino için flaş iddia! Süper Lig devi transferde favori
ABONE OL

Liverpool'da forma giyen Roberto Firmino için Galatasaray transferde bir adım önde. Sezon sonu Liverpool ile olan sözleşmesi sona erecek olan yıldız golcü Roberto Firmino'yu kadrosuna katmak için girişimlerine başlayan sarı-kırmızılılar transferi bitirmek istiyor.

TRANSFERDE GALATASARAY VE BARCELONA ÇEKİŞİYOR

İngiliz basını, Roberto Firmino'nun İspanyol devi Barcelona ile anlaşmaya vardığını iddia etti. Adı Galatasaray'la anılan Brezilyalı futbolcu için son dönemece girildi. Daily Mail, sambacının Barça'ya gideceğini iddia etti. Alman basını ise favori olarak halen Galatasaray'ı görüyor.

FİRMİNO, LİVERPOOL'DA GERİ PLANA ATILDI

Darwin Nunez ve Cody Gakpo transferleriyle birlikte aldığı süre azalan Firmino'nun ayrılık kararında bu durumun da etkili olduğu biliniyor. 20 Mayıs'ta oynanacak Aston Villa maçının ardından Liverpool taraftarlarına veda etmesi beklenen Firmino, Sadio Mane ve Mohamed Salah ile birlikte uzun yıllar unutulmayacak bir ileri üçlü oluşturmuştu. Performansıyla Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen deneyimli oyuncu, ülkesi adına çıktığı 55 karşılaşmada rakip fileleri 17 kez havalandırmayı başarmıştı.

GALATASARAY SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR

Ada basınından bu haberler gelirken Almanlar bu transferde Galatasaray'ın halen favori konumda olduğunu iddia etti. "fussballeuropa. com"un haberine göre; taraflar arasındaki görüşmeler sorunsuz şekilde ilerliyor.

FİRMİNO YAZ AYINI BEKLİYOR

Ancak bu transferde son durum, yaz aylarında belli olacak. Firmino'nun kalitesi ve boşa çıkacak olması sebebiyle birçok takım onun peşinde... Tecrübeli futbolcu ise oynama garantisi istiyor. Bu sayede yeniden Brezilya Milli Takımı'nın kapılarının kendisine açılacağını düşünüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.