Roberto Firmino için sürpriz Türkiye iddiası!

Geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesi sona eren ve Suudi Arabistan'a transfer olan Roberto Firmino, Al-Ahli'den ayrılmaya hazırlanıyor.

TÜRKİYE İDDİASI

TalkSPORT'un haberine göre 32 yaşındaki Brezilyalı santrfor ile Premier Lig ekiplerinden Sheffield United ve Türkiye'den ilgi olduğu söylendi.

Haberin detaylarında takımların adı verilmezken Al-Ahli, Roberto Firmino'nun kiralık olarak eski takımlarından dolan Hoffenheim'e kiralık gitmesine izin verileceği aktarıldı.

Ayrıca yıldız oyuncu için Al-Shabab, Al-Fateh ve Al-Ettifak'da devrede.

19 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Al-Ahli formasıyla 19 resmi maça çıkan Roberto Firmino bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.