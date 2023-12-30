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Spor

Roberto Firmino için sürpriz Türkiye iddiası!

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye katılan Roberto Firmino, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Brezilyalı oyuncunun, takımdan ayrılması gündeme gelirken, Süper Lig ekiplerinin devrede olduğu aktarıldı.

30 Aralık 2023 Cumartesi 21:06 - Güncelleme:
Roberto Firmino için sürpriz Türkiye iddiası!
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Geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesi sona eren ve Suudi Arabistan'a transfer olan Roberto Firmino, Al-Ahli'den ayrılmaya hazırlanıyor.

TÜRKİYE İDDİASI

TalkSPORT'un haberine göre 32 yaşındaki Brezilyalı santrfor ile Premier Lig ekiplerinden Sheffield United ve Türkiye'den ilgi olduğu söylendi.

Haberin detaylarında takımların adı verilmezken Al-Ahli, Roberto Firmino'nun kiralık olarak eski takımlarından dolan Hoffenheim'e kiralık gitmesine izin verileceği aktarıldı.

Ayrıca yıldız oyuncu için Al-Shabab, Al-Fateh ve Al-Ettifak'da devrede.

19 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Al-Ahli formasıyla 19 resmi maça çıkan Roberto Firmino bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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