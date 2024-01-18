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Spor

Roberto Firmino transferde kararını verdi

Bir dönem adı Türk kulüpleri ile de anılan Brezilyalı yıldız Roberto Firmino geleceği hakkında kararını verdi.

18 Ocak 2024 Perşembe 11:34 - Güncelleme:
Roberto Firmino transferde kararını verdi
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Liverpool'dan ayrıldıktan sonra yeni sezon öncesi Al-Ahli'ye transfer olan Roberto Firmino'nun ocak ayında Suudi Arabistan ekibinden ayrılığı gündeme gelmişti.

Türk kulüplerine de yazılan Roberto Firmino'nun geleceğiyle ilgili kararını verdiği belirtildi.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Firmino'nun ocak ayında Al-Ahli'den ayrılma gibi bir niyeti yok.

32 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun ara transfer döneminde ayrılma planının olmadığı ve bu konuda kararlı olduğu vurgulandı.

Roberto Firmino 2023-24 sezonu öncesi Al-Ahli ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Firmino 2023-24 sezonu öncesi Al-Ahli ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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