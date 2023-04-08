Roberto Firmino transferini duyurdular! Havalimanı dolup taşacak: Süper Lig devi...

Liverpool'da forma giyen Roberto Firmino için Galatasaray devreye girdi. Sezon sonu Liverpool ile olan sözleşmesi sona erecek olan yıldız golcü Roberto Firmino'yu kadrosuna katmak için girişimlerine başlayan sarı-kırmızılılar transferi bedavaya bitirebilir.

ROBERTO FIRMINO, LİVERPOOL'DAN AYRILIYOR

Premier Lig devi Liverpool'da yıldız golcü Roberto Firmino için yolun sonu göründü. Sezon sonu Ada ekibinde sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldız golcü ile yolların ayrılması bekleniyor. Avrupa'dan birçok takım boşta kalacak olan Firmino'yu yakından takip ediyor.

GALATASARAY, KOLLARI SIVADI

İngiltere basınında yer alan habere göre; Galatasaray, sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan Roberto Firmino için harekete geçti. Yıldız golcüyü bedavaya kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, maaş konusunda anlaşma sağlaması halinde transferi bitirebilir.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Roberto Firmino, bu sezon Liverpool formasıyla şu ana kadar 31 resmi maça çıktı ve bunların 17'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1615 dakika süre alan 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız golcü, 10 gol ve 5 asistle skora etki etti.