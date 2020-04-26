Roberto Mancini: ''Evde delirmek için 60 gün yeterli bir süre''

26 Nisan 2020 Pazar 00:20 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 00:20

Roberto Mancini verdiği röportajda koronavirüs günlerini geçirdiği 60 günde yeniden geri dönüşü hayal ettiğini belirterek maçların başlayacağı zamanı değerlendirdi. İtalya Milli Takımı olarak 2021'e ertelenen Avrupa Şampiyonası için de konuşan Mancini, liglerin başlamasının Milli maç takvimi için de zorlayıcı olacağını belirtti. Mancini'nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:



"Dürüst olmalıyım ki evde delirmek için 60 gün yeterli bir süre. Sabah idman yapmaya çalışıyorum. Virüs yüzünden sevdiklerine veda bile edemeyen insanların hikayelerini dinlemek büyük üzüntü veriyor"

"Milli takım hocası olarak Serie A devam etmezse Milli maçlar açısından daha kolay olacak. Çünkü yaz boyunca üst üste maçlar oynanacak ve futbolcuların sakatlanma riski çok yüksek. Kadromuzda 23-24 oyuncudan fazlasını hazır tutmamız gerekebilir."

"Oyuncularımın sahaya çıkmak için ne kadar arzu dolu olduğunu biliyorum. Umarım hepimizin tatmin olduğu kalitede olacak şekilde bir geri dönüş yaşarız."