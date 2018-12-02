Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Roberto Mancini kurayı değerlendirdi: Güzel bir kura. 4-5 aydır iyi gidiyoruz

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini Euro 2020 elemelerinde J Grubu'nda yer alan rakiplerini değerlendirdi. Mancini ayrıca Türkiye'nin gruptan çıkma şansının da iyi olduğunu belirtti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, EURO 2020 elemelerinde yer aldıkları J Grubu'ndaki rakipleri ve Türkiye için de açıklamalarda bulundu.

“4-5 aydır iyi gidiyoruz”

“Evet bir şeyler deniyoruz. Takım olarak gelişmeye çalışıyoruz. İtalyan futbol her zaman en üst düzeyde olmaya alışıktır. 4-5 aydır iyi gidiyoruz. Bütün maçları oynamak zorundasınız. Her maç zor. Güzel bir kura ama yüzde yüzünüzü sahaya yansıtmak zorundasınız.”

“Türkiye EURO 2020'ye gidebilir”

“Türkiye'yi seviyorum. Türkiye'nin de EURO 2020'ya gidebileceğini düşünüyorum. Turnuva öncesi bir özel maç da olabilir tabi ki.”

Mancini röportaj sonunda ise TRT Spor stüdyosunda bulunan eski öğrencisi Hamit Altıntop'a selam gönderdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan kendisini görmek için gelen Türk gencini Paraguay´a davet etti

Başkan Erdoğan kendisini görmek için gelen Türk gencini Paraguay´a davet etti

Ekuban'ın gözyaşları maça damga vurdu!

Ekuban'ın gözyaşları maça damga vurdu!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA