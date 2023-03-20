Roberto Mancini'den Nicolo Zaniolo açıklaması

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Galatasaray'da forma giyen İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo'nun henüz tam olarak hazır olmaması nedeniyle 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki maçların aday kadrosuna çağrılmadığını söyledi.

Deneyimli teknik adam, İtalya Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda İngiltere ve Malta ile oynayacağı müsabakalar öncesinde milli takımın Coverciano'daki tesislerinde bir basın toplantısı düzenledi.

Zaniolo'yu neden 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynanacak maçlarının aday kadrosuna çağırmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Mancini, "Zaniolo çağrılmadı çünkü daha çok yeni oynamaya başladı ve halen en iyi durumda değil, henüz hiç 90 dakika boyunca oynamadı. Galatasaray'da iyi oynarsa, milli takıma da çağrılır. Tabii bu arada zamanın geçtiği de doğru, bu nedenle onların harika niteliklere sahip olduklarını ve milli takımın da onlara ihtiyaç duyduğunu anlamalarını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mancini, son dönemde farklı vesilelerle sıkça İngiltere ile karşılaştıklarını belirterek, "Grubumuz çok kolay bir grup değil. Son sıralarda olmayan bir Ukrayna var. İngiltere ile oynayacağımız maç çok önemli bir hal aldı. Herkes Avrupa Şampiyonasında ve Dünya Kupası'nda oynamak istiyor." dedi.

Maç takviminin yoğun olduğu bir ayı geride bıraktıklarını dile getiren Mancini, "Oyuncular stresli ama şimdi biz bugünlerde Perşembe günü (İngiltere maçı) elimizden gelenin en iyisini yapmak için toparlanmaya çalışmalıyız, sonrası nasıl gelişecek hayatta asla bilinmez. Avrupa Şampiyonası'nı bir kez daha kazanmak... Önce Avrupa Şampiyonası finallerine gitmemiz gerekiyor." yorumunu yaptı.

Deneyimli çalıştırıcı, Napoli'de oynayacakları İngiltere maçında taraftarlardan destek beklediklerini dile getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde uzun aradan sonra ilk kez 3 İtalyan takımının çeyrek finalde yer aldığı hatırlatılan ve bunu nasıl yorumladığı da sorulan Mancini, "Ben bunu İtalyan futbolunun yeniden doğuşu olarak görmüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden 3 takımımız var ama Napoli, Milan ve Inter 33 İtalyan oyuncuyla oynuyor olsaydı böyle bir durumdan söz edilebilirdi ama böyle olamayacağına göre bunun yarısı da yeter." diye konuştu.

Roberto Mancini, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) açık ara lider durumdaki Napoli'nin, uluslararası düzeyde bir top oynadığını ve Serie A şampiyonluğunu kazanmayı hak ettiğini de sözlerine ekledi.