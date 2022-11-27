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Spor

Roberto Martinez: İyi fırsatlar yakalayamadık

Dünya Kupası'nda Fas'a 2-0 mağlup olan Belçika'da teknik direktör Roberto Martinez, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

27 Kasım 2022 Pazar 19:14 - Güncelleme:
Roberto Martinez: İyi fırsatlar yakalayamadık
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Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez, Dünya Kupası'nda Fas'a 2-0 kaybetmelerinin ardından konuştu.

Martinez, "Bizim için zor bir sonuç. Bu maçı iyi analiz etmeli ve bir sonraki maçta iyi tepki vermeliyiz." diye konuştu.

Yedikleri ilk golde savunma anlamında bir hata yapıp yapmadıkları sorulan 49 yaşındaki teknik adam, "6 yıldır bu şekilde savunma yapıyoruz. Henüz tekrarını izlemedim ama orada organizasyonda bir yanlışlık yoktu." cevabını verdi.

İspanyol teknik adam, son olarak, "İyi dakikalarımız oldu ancak iyi fırsatlar yakalayamadık. Hücumda organizasyonumuzu çok fazla kaybettik. Fas topun arkasına geçti ve biz alan bulamadık." diye konuştu.

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