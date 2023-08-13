İSTANBUL 28°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2023 Pazar / 27 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9679
  • EURO
    29,6903
  • ALTIN
    1659.56
  • BIST100
    7714.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Roberto Pereyra transferinde Beşiktaş'a sürpriz rakip
Spor

Roberto Pereyra transferinde Beşiktaş'a sürpriz rakip

Beşiktaş'a, uzun bir süredir kadrosuna katmak istediği Roberto Pereyra transferi için yeni rakip çıktı. Brezilya Ligi ekibi Santos, Roberto Pereyra'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

13 Ağustos 2023 Pazar 20:01 - Güncelleme:
Roberto Pereyra transferinde Beşiktaş'a sürpriz rakip
ABONE OL

Beşiktaş'a bir süredir girişimlerini sürdürdüğü Roberto Pereyra transferinde kötü bir haber geldi.

Brezilya basınında yer alan habere göre; Santos, Arjantinli oyuncu Roberto Pereyra'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Santos'un sunduğu teklifi kabul ettiği belirtilen haberde oyuncunun menajerinin bu transferi doğruladığı ifade edildi.

Pereyra'nın önümüzdeki birkaç gün içinde Brezilya ekibine imzayı atması bekleniyor.

PEREYRA'NIN RAKAMLARI

32 yaşındaki Arjantinli orta saha Roberto Pereyra kariyeri boyunca Cadetes, River Plate, Juventus, Watford ve Udinese formaları giyen Arjantinli yıldız, 429 maçta 47 gol 53 asist kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.