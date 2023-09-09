Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Siyah beyazlı ekibin bir süredir peşinde olduğu yıldız futbolcudan olumlu yanıt gelirken, öte yandan detaylar da ortaya çıktı.

ROBERTO PEREYRA YOLA ÇIKIYOR

Kara Kartal'ın uzun süredir kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu Roberto Pereyra, İtalya'dan istediği teklifleri alamayınca boşta kalmıştı. Udinese'yle yollarını ayırması sonrasında kendisine istediği gibi Avrupa'dan bir teklif bulamayan Arjantinli orta saha, siyah beyazlılar'ın kendisiyle uzun süredir ilgilenmesine rağmen Beşiktaş'ı bekletmiş, ancak sonrasında eşinin İtalya'da yaşamak istediğini söyleyerek Kartal'ı reddetmişti.

'GELMEK İSTİYORUM'

Bu gelişme sonrasında kadrosuna takviyeleri yapan yönetim, Avrupa'da transfer döneminin bitmesi ve Türkiye'de de pencerenin kapanmasına kısa bir süre kala Pereyra'dan 'Gelmek istiyorum' mesajı aldı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Bu gelişmenin ardından durumu değerlendiren idareciler, tecrübeli futbolcunun menajeriyle tekrar temaslara başladı. İdareciler, deneyimli isme 1.5 milyon Euro imza parası, 2 milyon Euro maaş ve 2+1 senelik de sözleşme teklif etti. Daha önce edilen teklifin aynısını ileten siyah beyazlılar, oyuncu cephesinden olumlu yanıt aldı. Son temasların yapıldığı Tangocu'nun, yakın süreçte takıma kazandırılması bekleniyor.

BİR İSİMLE YOLLAR AYRILACAK

Takımdaki yabancı kotasının dolu olmasından dolayı Pereyra'nın gelmesi sonrasında Jean Onana ya da Jackson Muleka ikilisinden biriyle yolların ayrılması planlanıyor.