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Spor

Roberto Pereyra'nın menajerinden Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın görüşmelerde bulunduğu Arjantinli futbolcu Roberto Pereyra'nın menajeri Federico Pastorella, açıklamalarda bulundu.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 20:12 - Güncelleme:
Roberto Pereyra'nın menajerinden Beşiktaş açıklaması
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Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Roberto Pereyra için menajerinden transfer açıklaması geldi. Arjantinli futbolcunun menajeri Federico Pastorella, açıklamalarda bulundu. Pastorella, "Söyleyebilecek yeni bir şey yok. Sadece Beşiktaş'la değil, başka kulüplerle de Pereyra adına temaslarımız devam ediyor" dedi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Beşiktaş, Roberto Pereyra'a 2+1 yıllık sözleşme ve yıllık 2.2 milyon euro teklif etmişti.

32 yaşındaki Arjantinli orta saha Roberto Pereyra kariyeri boyunca Cadetes, River Plate, Juventus, Watford ve Udinese formaları giyen Arjantinli yıldız, 429 maçta 47 gol 53 asist kaydetti.

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